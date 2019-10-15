Конституционный суд Армении отказался рассматривать обращение парламента об отставке своего председателя

Ухода Грайра Товмасяна с поста главы КС добивается правящий альянс. В блоке премьер-министра Никола Пашиняна считают, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.