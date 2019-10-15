Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции потребовал прекратить огонь в Сирии

Это сообщил вице-президент США Майк Пенс и добавил, что направляется на Ближний Восток, передает агентство «Рейтер».

Тем временем, США ввели санкции в отношении Турции из-за военной операции в Сирии против курдов. В черный список попали министерства обороны и энергетики Турции. Американским компаниям теперь запрещено с ними сотрудничать. Главам этим ведомств, а также министру внутренних дел запрещен въезд в Америку, их возможные активы в США будут заморожены.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военная операция Турции привела к жертвам, беженцам и к бегству террористов из тюрем.