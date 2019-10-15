«Новая газета» сообщила о масштабной зачистке правящей в Чечне элиты

Издание утверждает, что высокопоставленных чиновников заподозрили в нелояльности к главе республики Рамзану Кадырову. По сведениям «Новой газеты», был подвергнут избиениям и пыткам Ибрагим Темирбаев, который 15 лет был мэром Аргуна – второго по численности города в Чечне. Поводом для задержания стали телефонные разговоры, в которых он открыто высказался о Рамзане Кадырове, пишет издание. По его информации, заступиться за Темирбаева попытался полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, но безуспешно. По данным «Новой газеты», были задержаны и избиты бывшие и действующие члены чеченского правительства, а также влиятельные силовики. Их многочисленных родственников заставляют увольняться с работы. Комментариев от руководства Чечни и федеральных властей по поводу публикации пока нет.