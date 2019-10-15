Букеровскую премию получили сразу два романа о женской доле

Жюри признается, что нарушены правила, но выбрать лучшее из двух произведений не смогло. Премию в 63 тысячи долларов разделили Маргарет Этвуд из Канады и британка Бернардин Эваристо. Этвуд стала самым возрастным лауреатом, ей 79, а Эваристо – первой чернокожей писательницей, удостоенной этой престижной награды, передает Би-би-си. Книга Этвуд «Заветы» — это продолжение экранизированной антиутопии «Рассказ служанки» о жизни в патриархально-тоталитарном государстве. Эваристо награждена за роман «Девушка, женщина, все остальное», в которых рассказывается о жизни женщин в семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании.