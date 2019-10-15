Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко

При обысках по его делу нашли в разной валюте 8 миллиардов рублей. Но в июне суд его признал виновным только в одном эпизоде с получением взятки. Согласно материалам дела, Захарченко незаконно получил дисконтную карту сети дорогих ресторанов. Ущерб оценили в 3, 5 миллиона рублей. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД был приговорен к 13 годам колонии.