Компания Telegram может отложить запуск криптовалюты из-за иска в США

Как утверждает источник ТАСС, об этом говорится в письме, которое команда Павла Дурова направила инвесторам. Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке выпуска криптовалюты компанией Telegram для инвесторов. В ведомстве считают, что раз выпуск не был зарегистрирован, то он вне закона. На создание новой криптовалюты компания Павла Дурова привлекла 1,7 миллиарда долларов. Инвесторам обещали, что рабочая блокчейн-платформа будет запущена до конца октября, в противном случае им должны вернуть деньги.
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