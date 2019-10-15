Власти в Приморье и следователи разошлись в версиях взрыва в жилом доме

В пятиэтажном доме в поселке Новонежино накануне обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажом, погибла женщина. Глава Шкотовского района Виктор Михайлов заявил, что это произошло из-за взрыва боеприпаса, передает ТАСС. В то же время, в Следственном комитете полагают, что причиной инцидента стал неисправный водонагреватель.
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