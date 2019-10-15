Патриарх Кирилл сегодня посетит Петербург

В Северной столице глава РПЦ отправится в Александро-Невскую лавру.

Визит патриарха Кирилла в Петербург приурочен к девяностолетию его духовного наставника митрополита Никодима Ротова. Ротов известен, как церковный политик, который в советское время уреглировал отношения с американской и японской православными церквями, а также начала налаживать отношения между СССр и Ватиканом. Сегодня патриарх кирилл он совершит заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище александро невской Лавры. Вечерние мероприятия связанные с юбилеем пройдут в синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. Здесь патриарху покажут документальный фильм о митрополите и праздничный концерт. Добавлю, что здание епархиального управления находится в 12 километрах от Александро-Невской лавры, а значит автомобилистов ждут перекрытия движения.

Последний раз патриарх Кирилл приезжал в Петербург 18 августа. Тогда из-за его приезда автомобилисты были вынуждены стоять в многочасовых пробках.