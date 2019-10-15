Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко

В июне он был осужден на 13 лет колонии строгого режима по обвинению в коррупции на общую сумму около 3 миллионов рублей.

Слушания должны были состояться еще в конце сентября, но уже дважды откладывались. В ходе предыдущего заседания Захарченко заявил отвод прокурору Милане Дигаевой, в этом ему отказали. Он также сказал, что не успел ознакомиться со всеми необходимыми документами. Кроме того, не пришли два его адвоката. Сегодня должно стать известно, в чем конкретно заключаются жалобы защиты, а их несколько. На данный момент известно, что все адвокаты единогласно просят оправдать Захарченко по оставшимся эпизодам о взятке в виде дисконтной карты и воспрепятствовании правосудию. Прокурор, в свою очередь, просит вернуть на новое рассмотрение эпизод, по которому бывший силовик был ранее оправдан.

Сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в сентябре 2016 года. Он получил прозвище «золотой полковник» после того, как при обыске у него квартире и у его родственников было обнаружено более 8 миллиардов рублей в разной валюте. Их происхождение борец с коррупцией объяснить не смог.

Изначально эти средства приобщили к делу в качестве вещдоков. Затем по решению суда они были обращены в доход государства. При этом, по некоторым данным, часть денег исчезла.