Люблинский суд продолжит исследование доказательств по делу организации «Новое величие»

Ее участников обвиняют в экстремизме.

Громкое дело с большей долей вероятности в ближайшее время вернется к прокурорам. Связано это будет не с рассмотрением в Люблинском суде, а с решение Мосгорсуда в отношении Павла Ребровского. Один из участников «Нового величия» сразу после задержания весной прошлого года заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания на других активистов.

Получив два с половиной года колонии, Ребровский отказался подтвердить свои показания в суде над другими фигурантами, заявив, что следователь угрожал ему статьей о терроризме.

Восемь подсудимых не признают свою вину. Следствие уверяет, что молодые люди готовились к восстанию и столкновению с властями. В основу обвинений легли показания внедренного в «Новое величие» информатора. Родион Зелинский в частности предложил активистам создать организацию и устав.

Интернет-издание Грани.ру ранее опубликовало кадры съемки скрытой камерой, которую осведомитель Зелинский вел во время тренировок активистов. Информатор провоцировал их на разговоры о революции и насильственных действий против силовиков.