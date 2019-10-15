Защита активиста Константина Котова продолжит добиваться его оправдания

Об этом заявили накануне адвокаты после того, как Мосгорсуд оставил приговор в силе. Котов ранее был осужден на 4 года колонии по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах. В своем последнем слове он сказал, что россияне отстаивают свои права и когда-нибудь победят.