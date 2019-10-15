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05:07, 15 октября 2019

Доменико Тедеско официально стал главным тренером московского «Спартака»

До этого немецкий специалист итальянского происхождения работал с футболистами клуба «Шальке». Прежний тренер Олег Кононов был отправлен в отставку после того, как «красно-белые» проиграли 4 матча подряд в чемпионате России. Контракт с Тедеско рассчитан до мая 2021 года.



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