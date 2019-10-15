Власти США запретили американским компаниям сотрудничать с министерствами обороны и энергетики Турции

Их возможные активы в Соединенных Штатах будут заморожены. Руководителям ведомств, а также главе МВД Турции запретили въезд в США. Об этих мерах объявили ночью в американском Минфине. В его заявлении говорится, что военная операция Турции в Сирии против курдов угрожает мирным жителям и подрывает международные усилия по уничтожению террористов.