США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии Генассамблеи ООН

Это сообщил заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости». В конце сентября, за час до вылета в Нью-Йорк, стало известно, что визы не получили 10 членов российской делегации, среди которых главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы. МИД в связи с этим направил в Вашингтон ноту протеста.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…