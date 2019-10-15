Подозреваемый в Британии в отравлении Скрипалей обнаружен на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Анатолия Чепигу, известного как Руслан Боширов, нашли на снимках журналисты радио «Радио Свобода» и британская группа расследователей Bellingcat. Утверждается, что фотографии были сделаны за полгода до отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Чепига, по данным СМИ, был на свадьбе вместе со своей семьей, его ребенок участвовал в церемонии. Генерал Андрей Аверьянов, дочь которого выходила замуж, является командиром части 29155, которую газета New York Times недавно назвала секретным подразделением ГРУ.

Ранее в интервью телеканалу RT двое мужчин, которые представились Русланом Бошировым и Александром Петровым, сказали, что работают в фитнес-индустрии, а в Солсбери ездили, чтобы посмотреть на шпиль собора.

Россия официально отрицает причастность к попытке убийства в Великобритании двойного агента с применением химического оружия.