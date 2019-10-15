Букеровскую премию получили сразу два романа о женской доле

Жюри признается, что нарушены правила, но выбрать лучшее из двух произведений не смогло. Премию в 63 тысячи долларов разделили Маргарет Этвуд из Канады и британка Бернардин Эваристо. Этвуд стала самым возрастным лауреатом, ей 79, а Эваристо – первой чернокожей писательницей, удостоенной этой престижной награды, передает Би-би-си. Книга Этвуд «Заветы» — это продолжение экранизированной антиутопии «Рассказ служанки» о жизни в патриархально-тоталитарном государстве. Эваристо награждена за роман «Девушка, женщина, все остальное», в которых рассказывается о жизни женщин в семьях выходцев из стран Африки и Карибского бассейна в Великобритании.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…