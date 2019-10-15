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02:10, 15 октября 2019

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Его эпицентр находился у острова Суматра, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.



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