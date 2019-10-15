США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии Генассамблеи ООН

Это сообщил заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости». В конце сентября, за час до вылета в Нью-Йорк, стало известно, что визы не получили 10 членов российской делегации, среди которых главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы. МИД в связи с этим направил в Вашингтон ноту протеста.