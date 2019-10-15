«Новая газета» сообщила о масштабной зачистке правящей в Чечне элиты

Издание утверждает, что высокопоставленных чиновников заподозрили в нелояльности к главе республики Рамзану Кадырову. По сведениям «Новой газеты», был подвергнут избиениям и пыткам Ибрагим Темирбаев, который 15 лет был мэром Аргуна – второго по численности города в Чечне. Поводом для задержания стали телефонные разговоры, в которых он открыто высказался о Рамзане Кадырове, пишет издание. По его информации, заступиться за Темирбаева попытался полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, но безуспешно. По данным «Новой газеты», были задержаны и избиты бывшие и действующие члены чеченского правительства, а также влиятельные силовики. Их многочисленных родственников заставляют увольняться с работы. Комментариев от руководства Чечни и федеральных властей по поводу публикации пока нет.
Самое обсуждаемое
Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Юлия Юзик: Спасибо всем тем людям, которые вступились за меня и спасли Спасали меня моя семья, коллеги журналисты, десятки тысяч людей, подписавших петицию, выходивших на пикеты, спас МИД РФ и руководство моей страны, которое, несмотря на то, что я критиковало его, вступилось и отвоевало меня…