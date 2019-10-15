США будут добиваться от союзников по НАТО мер против Турции

Это объявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, операция Турции в Сирии подорвала международные усилия по борьбе с террористами и привела к бегству боевиков из тюрем, также к жертвам, беженцам, разрушениям и возросшей угрозе для размещенных в регионе американских войск. На следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран НАТО.