«Новая газета» рассказала о репрессиях чиновников из «близкого круга» Рамзана Кадырова

Глава Республики узнал об их нелояльности по отношению к своей семье.

Масштабная чистка в правящей элите продолжается с первых чисел августа. По данным источников издания, в подвалах «секретных тюрем» оказались не только высокопоставленные чиновники, но также их родственники, охранники и ближайшее окружение. В родовых селах проходят обыски. У задержанных под пытками выбивают признательные показания, получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Сотни людей вынуждают увольняться с работы.

А началось все с прослушки телефонных разговоров недавно уволенного мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. Он возглавлял город 15 лет и считался одним из «относительно независимых» чеченских руководителей. Издание утверждает, что Кадыров многие годы испытывал к нему неприязнь. После отставки Темирбаев в приватных беседах весьма неуважительно высказывался о главе Чечни и его семье и находил большую поддержку у собеседников. По данным «Новой газеты», Кадыров усмотрел в этом лицемерие и предательство.

Власти Чечни эту информацию пока не комментировали.