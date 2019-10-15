Вашингтон наложит на Анкару санкции из-за вторжения в Сирию

В заявлении Дональда Трампа, выложенном в его твиттере, говорится, что ограничительные меры коснутся турецких чиновников и любых лиц, причастных к «дестабилизирующим действиям» в регионе. Пошлины на сталь будут вновь увеличены на 50 процентов, а переговоры о торговом соглашении будут отменены. В будущем санкции могут затронуть финансовый сектор, собственность и выдачу виз. Так США отреагируют на военную операцию, которую Турция с середины прошлой недели ведет на севере Сирии.

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган объяснил военное присутствие Анкары в регионе неспособностью сирийского правительства противостоять террористам, и отметил, что не нуждается в посредниках для переговоров.

Турция пообещала пересмотреть сотрудничество с Евросоюзом после того, как ЕС осудил военную операцию в Сирии. Как говорится в заявлении турецкого МИДа, западным странам неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки.