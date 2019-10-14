Журналистка Юлия Юзик планирует написать книгу о пребывании в иранской тюрьме

Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Еще в камере я подумала, что если выйду живой и в здравом рассудке, я напишу обо всем, что там было. Это очень страшное место, каждую ночь ты слышишь крики людей. Оттуда никто не выходит – а ты выходишь. Это Божие откровение для меня. Я хочу это написать», — сказала она.

Ю.Юзик также сообщила, что не собирается возвращаться в журналистику.

«Я не хочу больше возвращаться в журналистику, в медиа. Не хочу больше предпринимать попыток найти работу, устроиться куда-то, писать для кого-то. Я хочу сама писать книги и начать новый отрезок моей жизни», — отметила она.

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

10 октября посольство РФ в Тегеране заявило, что Ю.Юзик освободили. Она вернулась в Москву.