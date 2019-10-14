Вашингтон наложит на Анкару санкции из-за вторжения в Сирию

В заявлении Дональда Трампа, выложенном в его твиттере говорится, что ограничительные меры коснутся турецких чиновников и любых лиц, причастных к «дестабилизирующим действиям» в регионе. Пошлины на сталь будут вновь увеличены на 50 процентов, а переговоры о торговом соглашении будут отменены. В будущем санкции могут затронуть финансовый сектор, собственность и выдачу виз.

Ранее глава белого Дома написал, что США большая часть американских военных выведена из Сирии, и отметил, что ему все равно, кто будет защищать курдов – Россия, Китай, или «Наполеон Бонапарт».