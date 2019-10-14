В Сыктывкаре школу, не пустившую опоздавшего ученика на занятия, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Как говорится на сайте городского суда, руководство учебного заведения было признано виновным в нарушении права на образование. Сам инцидент произошел этим летом во время консультации для девятиклассников по подготовке к сдаче ГИА по математике. Одному из учеников не разрешили зайти в кабинет, так как он пришел не вовремя. Администрация школы обжаловала решение первой инстанции. Апелляция назначена на следующую неделю.
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