В Красноярске задержали двух подозреваемых в избиении мужчины

Они запечатлели свое преступление на видео. Как сообщается на сайте Следственного комитета, один из них был ранее судим за мошенничество и грабеж, второй – за незаконный оборот наркотиков. Инцидент произошел еще месяц назад. Спустя три недели мужчина скончался. По словам друзей убитого, в СИЗО находился лишь один из подозреваемых. Другой – Андрей Шилов – остался на свободе. Якобы это связано с тем, что отец злоумышленника – глава поселкового совета депутатов, а мать – адвокат районного суда.
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