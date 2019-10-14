Задержанный активист движения «Декоммунизация» был допрошен в качестве свидетеля

Дэнни Кулинича отвезли в отдел в рамках расследования «московского дела» и позже отпустили. Об этом написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Сегодня стало известно, что подозреваемыми по делу о «массовых беспорядках» стали еще шесть человек, четверо задержаны, двое, по данным Следственного комитета, скрылись.

Изначально, после акций 27 июля и 3 августа, обвинения выдвинули в отношении десятка фигурантов, но позже некоторых из них отпустили.