В жилом доме в Приморье в результате взрыва обрушились перекрытия

Один человек погиб. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на главу Шкотовского района Виктора Михайлова, в пятиэтажке взорвался боеприпас. Откуда он взялся в жилом квартире не уточняется. Сейчас из панельного дома эвакуировали всех людей – они расселены по родственникам. На месте работают оперативные службы.