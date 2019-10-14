Анатолия Чепигу обнаружили на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

Мужчина, также известный как Руслан Боширов – один из подозреваемых в отравлений Скрипалей. В совместном расследовании «Радио Свободы» и группы Bellingcat говорится, что само бракосочетание, на которое был приглашен Чепига, прошло в 2017 году. Андрей Аверьянов, чья дочь выходила замуж – начальник части №29155, в которой сотрудники спецподразделения проходят боевую подготовку. Газета The New York Times писала, что именно эта часть якобы занимается вопросами «дестабилизации в Европе» — ответственна за попытку переворота в Черногории и отравлении Скрипалей.