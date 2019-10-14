В Чечне, по некоторым данным, происходят задержания чиновников из «близкого круга» Рамзана Кадырова

Глава Республики заподозрил их в лицемерии, узнав, что они о нем говорили в приватных беседах.

В подвалах «секретных тюрем» содержатся не только представители элиты, но и их родственники, охранники и ближайшее окружение. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. По их данным, у задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд имени Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования. Под угрозой потери работы оказались сотни людей.

Зачистки начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. Он возглавлял город 15 лет и считался одним из «относительно независимых» чеченских руководителей. Издание утверждает, что Кадыров многие годы испытывал к нему неприязнь. По данным «Новой газеты», поводом для задержания стала прослушка телефонных разговоров Темирбаева после отставки, в которых тот весьма неуважительно высказывался о главе Чечни и его семье и находил большую поддержку у высокопоставленных собеседников. За это они и поплатились.

Власти Чечни эту информацию пока не комментировали.