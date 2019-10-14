В Каталонии тысячи жителей устроили массовую акцию протеста из-за приговоров бывшему руководству региона

Демонстранты остановили движение поездов и перекрыли улицы. Полиция применила дубинки и резиновые пули.

Лидеры каталонского сепаратистского движения получили реальные сроки из-за того, что два года назад провели референдум по вопросу независимости региона. Мнение людей по поводу справедливости процесса разделились.

Сегодня испанский суд выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Карлеса Пучдемона. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате. Пучдемон был вынужден покинуть страну после того, как Мадрид признал голосование незаконным.