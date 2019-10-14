Компания «Телеграм» может отложить планы по запуску собственной криптовалюты

Соответствующее письмо получили инвесторы после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США в конце прошлой недели добилась приостановки первичного размещения токенов Gram. Претензии американских властей возникли из-за того, что Телеграм не раскрыл информацию о бизнесе, финансовом состоянии, рисках и менеджменте, чего требует закон. Теперь он не может продавать или каким-либо другим образом распространять свою криптовалюту в Соединенных Штатах.