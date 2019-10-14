Сирийская армия вошла в города Манбидж – один из ключевых пунктов, подконтрольный курдскому ополчению

Об этом сообщает информагентство САНА. Это произошло после того, как курдские формирования договорились с Дамаском совместно противостоять действиям турецкой армии. Анкара с середины прошлой недели проводит военную операцию на севере Сирии. Как пояснял президент Реджеп Эрдоган, цель военных – создать зону безопасности на территории, занятой отрядами курдской самообороны.

Действия Турции осудило мировое сообщество. По данным Bloomberg, США готовы ввести санкции в отношении Анкары в ближайшие сутки.