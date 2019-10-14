Три региона России выполнили план по расселению аварийного жилья на 0%

Данные отчета фонда ЖКХ приводит сайт «Север.Реалии». Это не удалось сделать в республике Коми, Псковской области и Санкт-Петербурге. На переселение людей из аварийного жилья было выделено почти 14 миллиардов бюджетных средств. Половину плана смогли выполнить только девять субъектов. В лидерах Мурманская и Калининградская области.