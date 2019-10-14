Крупнейший поставщик жизненно важных препаратов пригрозил остановить производство из-за проблем с маркировкой

Генеральный директор компании «Солофарм» Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг, в которых пожаловался на задержку финансирования и невозможность приобрести оборудование для маркировки. Об этом пишет РБК. Система маркировки всех лекарств должна быть запущена с начала следующего года. Она должна сделать прозрачной всю цепочку движения препаратов от производителя до выдачи пациентам.