Минобороны предложило отмечать День русской Америки

Праздник может появиться уже в следующем году. Как говорится в уведомлении о подготовке соответствующего проекта, размещенном на портале нормативно-правовых актов, наличие этой даты поспособствует развитию российско-американских отношений. Предполагается, что она будет ежегодно отмечаться 19-го июля, в день, когда император Павел I подписал указ о создании российско-американской компании для освоения Аляски.