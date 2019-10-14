Подозреваемого в отравлении Скрипалей сотрудника ГРУ нашли на фотографиях со свадьбы дочери генерала спецподразделения

Бракосочетание состоялось в позапрошлом году. Как сообщает «Радио Свобода», Анатолий Чепига присутствовал на нем с женой и двумя детьми. Их фамилии можно увидеть на снимке со списком гостей. Также в кадр попал и сам Чепига. Сообщается, что Андрей Аверьянов, чья дочь выходила замуж, возглавляет воинскую часть разведуправления №29155.

После того, как Великобритания обнародовала фотографии подозреваемых в отравлении, двое мужчин дали интервью на телеканале RT, где назвались любителями туризма и продавцами спортивного питания.