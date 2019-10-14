Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Об этом свидетельствуют данные торгов на московской бирже. Таким образом в понедельник бумаги не смогли компенсировать сильнейшее падение, которое случилось в пятницу – тогда они рухнули в цене почти на 19% и, как пишет «Коммерсантъ», побили годовой рекорд.

Аналитики называли возможной причиной падения политические риски, которые возникли из-за внесенного в Госдуму законопроекта об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах. Документ предполагает, что зарубежный капитал в таких компаниях не сможет превышать 20%.