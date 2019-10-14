Вашингтон в ближайшие сутки готов ввести санкции в отношении Анкары

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. В Белом доме ограничительными мерами грозили еще с середины прошлой недели, когда Турция начала военную операцию в Сирии. Сегодня стало известно, что американские военные, базирующиеся на севере страны, получили приказ покинуть регион. По данным главы Пентагона, Марка Эспера, США выведут приблизительно одну тысячу военнослужащих.

Действия турецких властей осудили, в том числе, в Евросоюзе. В ответ в Анкаре пригрозили пересмотреть сотрудничество с ЕС.