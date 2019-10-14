Нобелевскую премию по экономике вручили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Лауреатами стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Как говорится в твиттере комитета, в частности, благодаря одному из исследований миллионы детей из Индии получили возможность корректирующего обучения в школах. Премия по экономике закрыла «нобелевскую неделю», в течение которой объявляют лауреатов. Торжественная церемония награждения пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля.