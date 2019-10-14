Матвиенко: Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной, если такое предложение поступит от Киева

Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной, если такое предложение поступит от Киева. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая добавила, что это потребует серьезной технической проработки и консультаций авиационных властей. Слова председателя верхней палаты парламента приводит ТАСС.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сказал, что отсутствие воздушного сообщения с соседней страной невыгодно, но одним из условий для его возобновления глава государства назвал прекращение военных действий в Донбассе.