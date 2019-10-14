Турция пересмотрит сотрудничество с Евросоюзом после того, как ЕС осудил военную операцию в Сирии

Как говорится в заявлении турецкого МИДа, западным странам неприемлемо проявлять подход, который защищает членов террористической группировки. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

Сегодня на встрече совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге министры иностранных дел Евросоюза заявили, что проблемы безопасности Турции на сирийской границе должны решаться политическими и дипломатическими средствами, а не военными действиями. Анкара начала операцию под названием «Источник мира» в середине прошлой недели.