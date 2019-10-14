Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил Мадрид в репрессиях

Соответствующее заявление политик сделал на фоне сегодняшнего вердикта Верховного суда Испании, который приговорил бывших руководителей региона к реальным срокам вплоть до 13-ти лет тюрьмы. Они были признаны виновными в мятеже из-за причастности к проведению референдума о независимости Каталонии в 2017-м году.

Исполняющий обязанности главы правительства страны Педро Санчес назвал процесс полностью оправданным, а приговоры справедливыми. Санчес добавил, что правительство будет пристально следить за событиями в Каталонии.

Сегодня суд выдал новый европейский ордер на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.