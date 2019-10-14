Издатель «Форбс» подаст в суд на компанию Михаила Гуцериева из-за обвинений в коррумпированности

Об этом говорится на сайте издания. Поводом для жалобы стало заявление группы «Сафмар», в котором утверждается, что данные, приведенные в одной из статей «Форбс», не соответствуют действительности, а сам материал называется проплаченным. Речь идет о статье, в которой говорится, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, составляет примерно 1 триллион рублей или 1% от активов всей банковской системы страны.