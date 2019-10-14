Американские военные, базирующиеся на севере Сирии, покидают страну

Они получили соответствующий приказ на фоне военной операции, которую сейчас в регионе проводит Турция. Ранее глава Пентагона Марк Эспер говорил, что США выведут с этой территории приблизительно одну тысячу военнослужащих.

Операция под названием «Источник мира» началась 9-го октября с авиаударов по позициям курдских формирований. По замыслу Анкары, на севере Сирии должна быть создана безопасная зона протяженностью 500 и глубиной 30 километров. Мировое сообщество осудило действия турецких властей.