В Чечне, по некоторым данным, в последние месяцы задерживают высокопоставленных чиновников, приближенных к Кадырову

В Чечне, по некоторым данным, в последние месяцы задерживают высокопоставленных чиновников, приближенных к Рамзану Кадырову. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на источники, их якобы могут содержать в секретных тюрьмах. По данным издания, одним из первых в начале августа задержали экс-главу города Аргун Ибрагима Темирбаева, а также его родственников и охрану. Поводом стали телефонные разговоры экс-чиновника, в которых он критиковал Кадырова. После прослушки его разговоров также задержали главу МЧС, начальника ГИБДД, экс-министра лесного хозяйства, бывшего вице-премьера. Власти Чечни эту информацию пока не комментировали.