Каталонцы вышли на улицы в знак протеста против сурового приговора бывшим лидерам региона

Верховный суд Испании назначил девяти политикам от 9 до 13 лет тюрьмы из-за референдума о независимости двухлетней давности.

Сразу после оглашения приговора во многих городах автономии начались стихийные уличные акции. Так, около 6 тысяч человек собрались перед знанием представительства женералитета в Жироне. В центр Барселоны на площадь Каталония пришли 25 тысяч. Как сообщают информагентства, демонстранты перекрыли три главные улицы города, скандируя лозунги в поддержку осуждённых политиков и независимости региона. Несколько десятков человек попытались блокировать барселонский аэропорт «Эль-Прат». Произошли столкновения протестующих со стражами порядка, чье присутствие там, как и в самом городе, сегодня значительно усилено. Есть задержанные. Из-за протестов были отложены несколько рейсов. Кроме того, на некоторое время приостанавливалось движение поездов и метро до аэропорта, сейчас оно восстановлено. Полицейские применили резиновые дубинки.

Радикалы перекрывают автомобильные и железные дороги и в других городах автономии. В Таррагоне митингующий напал на женщину, в руках которой был испанский флаг.

Сторонники независимости обещают продолжить акции протеста.