Россия полностью перешла на цифровое телевещание

С сегодняшнего дня последние аналоговые передатчики были отключены в 21 регионе. На международной космической станции состоялась торжественная церемония, в ходе которой космонавт Александр Скворцов нажал символическую кнопку запуска цифрового вещания. Напомню, в этом формате доступны 20 федеральных каналов.