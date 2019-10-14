Главным тренером московского «Спартака» стал немец Доминико Тедеско

Об этом было объявлено на пресс-конференции столичного футбольного клуба. Тедеско сменил на этом посту Сергея Кузнецова, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова в конце сентября. Ранее Тедеско возглавлял немецкий «Шальке», с которым финишировал на втором месте по итогам сезона 2017-2018.