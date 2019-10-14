Тысячи протестующих в Гонконге снова заняли торговый центр

Они призывают все международное сообщество и в частности США оказать им поддержку. Как сообщает Франс Пресс, многие демонстранты размахивают американскими флагами и требуют от Сената США одобрить законопроект о правах человека и демократии в Гонконге. Документ предусматривает ежегодную оценку того, насколько специальный административный район Китая независим от Пекина в торгово-экономических вопросах.

Массовые акции не прекращаются в Гонконге более 4-х месяцев. Уличные волнения не стихли даже после того, как местные власти отозвали законопроект об экстрадиции, вызвавший недовольство протестующих.